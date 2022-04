Germania: parrocchia ecumenica di San Pio a Mannheim, passo concreto per l’unità dei cristiani

Se è vero che la ferita storica della separazione delle Chiese è ancora profonda, in molti luoghi si stanno compiendo passi decisivi verso la guarigione: l’apertura della chiesa ecumenica di San Pio a Mannheim all’inizio di aprile è uno di questi passi, germinato in una comunità storicamente ecumenica. Come molte altre parrocchie, le due comunità del distretto di Neuostheim di Mannheim possono vantare una lunga tradizione di ecumenismo vissuto. Dagli anni ’60, i pastori della parrocchia cattolica di San Pio e della parrocchia protestante di San Tommaso hanno cercato di lavorare insieme in tutte le occasioni possibili, superando molte diffidenze. Da questo movimento emerse l’ambizioso progetto di una chiesa ecumenica, che mirava interamente all’unione pratica, e il grave stato di danneggiamento per infiltrazioni della parrocchia evangelica ne portò la chiusura definitiva nel 2009. Ma la parrocchia di San Pio accolse i fratelli evangelici dando ospitalità per i servizi domenicali e le attività parrocchiali. Dalla vicinanza spaziale si è sviluppata passo dopo passo una istituzionale: si è deciso di costruire un asilo congiunto e un ufficio parrocchiale unificato che è stato completato nel 2018; poco dopo è stato fondato il Centro ecumenico Neuostheim, “ricordando la preghiera di Gesù che tutti siano uno”, e “mosso dal desiderio di continuare ad approfondire la comunione ecumenica”, come recita lo statuto ufficiale.

Dopo un anno e mezzo di lavori di restauro, la chiesa ecumenica ha aperto i battenti ed è stata consegnata ai fedeli di entrambe le confessioni con un servizio solenne il 3 aprile scorso. “L’apertura di questa chiesa ecumenica è un grande passo”. Il parroco cattolico, don Karl Jung ha confermato che per il momento, anche a Mannheim, non ci saranno celebrazioni interconfessionali: le funzioni domenicali saranno celebrate alternativamente da sacerdoti cattolici e pastori protestanti secondo i rispettivi riti.