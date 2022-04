Brasile: Consiglio nazionale laici, un sussidio per la formazione della coscienza alla cittadinanza e alla politica

Contribuire alla formazione della coscienza dell’elettore brasiliano, attraverso un percorso che lo porti ad una lettura critica e a una cittadinanza attiva. È con questo obiettivo che il Consiglio nazionale dei laici del Brasile (Cnlb), in collaborazione con altri organismi ecclesiali, ha preparato il libretto “Affascinare la politica”, presentato lunedì scorso in una conferenza stampa, tenuta nell’ambito dell’assemblea generale dell’episcopato brasiliano, dal presidente della Commissione episcopale per i laici della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) e vescovo della diocesi di Tocantinópolis, mons. Giovane Pereira de Melo.

Secondo il presule, l’iniziativa va oltre le elezioni del 2022: “Si tratta di un progetto di formazione politica permanente, che speriamo possa contribuire durante le prossime elezioni”, ha affermato mons. Giovane, rilevando che il cammino intrapreso è ancora agli inizi e resta molta strada da fare, in quanto si tratta di un ampio progetto di formazione. Sviluppato da più mani, il testo si ispira ai documenti di Papa Francesco Evangelii Gaudium, Laudato Si’ e Fratelli Tutti.

“Il progetto è uno sforzo congiunto – ha proseguito il vescovo -, frutto dell’impegno di molti laici e donne nei movimenti sociali, nelle organizzazioni della Chiesa e negli organismi di servizio. C’è anche una presenza molto forte e notevole dei nostri pastori attraverso il Consiglio pastorale episcopale (Consep) e il Consiglio permanente, che hanno contribuito e approvato questo progetto”. Oltre alla preparazione del quaderno, che servirà da sussidio a diocesi, regioni, parrocchie, movimenti, pastorali e altri organismi ecclesiali, il progetto promuove un corso, già partito, e un seminario nazionale, dal 13 al 15 maggio, a Brasilia, con l’obiettivo di formare operatori in grado di diffondere il progetto, in modo da raggiungere tutti gli Stati brasiliani.