Austria: mons. Landau (Caritas), “abolizione reddito minimo errore che ha avuto conseguenze drammatiche per tante persone”

La Caritas austriaca analizza la revisione della legge fondamentale sull’assistenza sociale che sta venendo realizzata dal governo federale. La Caritas, in un comunicato, sottolinea di accogliere con favore i piani annunciati ieri dal governo federale per la revisione della legge sulla protezione sociale di base ma ritiene che queste azioni di riparazione giungano in ritardo dopo che, nella precedente legislatura, era stato abrogato il vecchio reddito minimo: azione che aveva messo ampiamente in discussione l’assistenza sociale come ultima rete di sicurezza per le persone. “L’abolizione del reddito minimo è stato un errore, con conseguenze a volte drammatiche per le persone colpite”, ha affermato il presidente della Caritas, mons. Michael Landau. Se ora ci sono alcuni miglioramenti nell’assistenza sociale, questo deve essere accolto con favore. Ma il problema, secondo Landau, è che “anche queste correzioni non possono sostituire una riforma complessiva dell’assistenza sociale”. Nei consultori sociali della Caritas sempre più persone che ricevono benefici dalla nuova assistenza sociale o minima previdenza cercano aiuto, ha riferito Landau: “Questo mostra un problema strutturale nella progettazione della nuova assistenza sociale. Il fatto è: più e più persone non sanno come andare avanti”. Particolarmente colpite sono le famiglie con molti figli, ma anche i genitori single e i pensionati minimi devono decidere se riscaldare la propria casa o fare la spesa.