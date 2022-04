Anziani: Anla, venerdì a Casalecchio di Reno un incontro con mons. Paglia e il card. Zuppi

Venerdì 29 aprile a Casalecchio di Reno (Bo), l’Associazione nazionale lavoratori anziani (Anla) con la sua presidenza regionale dell’Emilia-Romagna organizza un incontro con mons. Vincenzo Paglia sul libro di cui l’arcivescovo è autore, “L’età da inventare. La vecchiaia fra memoria e eternità”. Dialogheranno con l’autore il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, e il presidente nazionale di Anla, Edoardo Patriarca.

“L’anzianità non è un problema, un inciampo, una spesa ma una grande risorsa se ben valorizzata e sostenuta. Penso a una ‘vecchiaia adolescente’ che metta a disposizione le proprie competenze e capacità alle nuove generazioni, una vera e propria ‘consegna’ del testimone”, sottolinea il presidente Patriarca ricordando anche i precedenti dialoghi dell’arcivescovo Paglia con Anla, nel corso della Summer School nel settembre 2020 e in un webinar nell’aprile 2021, e auspica “una alleanza tra generazioni per vincere le due paure da sconfiggere, da un lato la paura dei giovani di perdere il futuro e dall’altro la paura degli anziani di perdere il passato, per scrivere un nuovo umanesimo”.

Anla a Bologna vanta un impegno nel volontariato ormai quasi ventennale nel campo del trasporto di persone in attesa di dialisi dalle proprie abitazioni alle strutture sanitarie del capoluogo emiliano e viceversa, prima al Sant’Orsola, oggi al centro dell’Ospedale Maggiore o al centro di Villa Chiara. Spiega la presidente regionale Anla Emilia-Romagna, Tiziana Marchetti: “Ci vuole amore verso il prossimo per donare il proprio tempo e la propria disponibilità per questo importante servizio, ma non è solo un dare, si ricevono anche tante gratificazioni da tutti, compresi gli ammalati, che con noi si sentono protetti e in buona compagnia. Tutto questo è dettato dal cuore, ci fa stare bene ed è un mezzo per accrescere la propria autostima perché ci si sente utili nell’aiutare chi è meno fortunato di noi, persone alle quali ci affezioniamo e che diventano nostri amici… Essere a contatto con la sofferenza ci insegna ad apprezzare la vita, a ringraziare per ciò che si ha e a conservarlo con cura”.

L’incontro con mons. Paglia, il card. Zuppi e Patriarca si svolgerà alle 17 presso la Casa della Conoscenza, Sala Piazza delle Culture, in via Porrettana 360.