Diocesi: Lamezia Terme, sabato la riapertura al culto della chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario. Da stasera momenti di preghiera

Due giorni di preghiera precederanno la riapertura al culto della chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario, in piazza della Repubblica, al termine dei lavori di risanamento conservativo finanziati con fondi Cei 8×1000 e con i contributi dei fedeli.

Questa sera, alle 18.45, nei locali del Centro pastorale, si terrà un momento di adorazione eucaristica. Giovedì 28 aprile, alle 18.45, un momento di preghiera con le reliquie dei beati Suor Elena Aiello, Carlo Acutis e Francesco Mottola. Sabato 30 aprile, alle ore 18, la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe Schillaci amministratore apostolico per la diocesi di Lamezia Terme, con la dedicazione dell’altare.

Gli interventi hanno riguardato sia la chiesa sia l’adiacente centro pastorale, incentrandosi in particolare sul miglioramento dell’efficienza energetica, l’adeguamento funzionale degli spazi liturgici, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia.