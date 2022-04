Abusi: Roma, il 29 ottobre conferenza stampa della Pontificia Commissione per la tutela dei minori

Si svolgerà venerdì prossimo, 29 aprile, alle ore 13 presso la Sala Marconi di Radio Vaticana (piazza Pia 3) la conferenza stampa “Praedicate Evangelium: Safeguarding nella Chiesa”, organizzata dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. “Con la pubblicazione della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, il Santo Padre – si ricorda in una nota – stabilisce il ministero della salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili dagli abusi come parte integrante della vita e della missione della Chiesa”. La Pontificia Commissione per la tutela dei minori si riunisce questa settimana in Assemblea plenaria per “riflettere su questa nuova configurazione nel cuore della Curia Romana” e per “tracciare le prossime tappe della sua assistenza alle chiese locali nello sviluppo e nell’attuazione di strategie e linee guida di safeguarding, in particolare per quanto riguarda l’accompagnamento delle vittime e dei sopravvissuti agli abusi”. Continuando nel suo ruolo specifico di organo consultivo del Santo Padre, la Commissione concluderà la sua assemblea con un’udienza privata con Papa Francesco il 29 aprile. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews.