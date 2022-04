Migranti: Sos Med, “due salvataggi in 24 ore. 295 i sopravvissuti sulla Ocean Viking”

(Foto: Sos Mediterranèe)

La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée ha effettuato due salvataggi in meno di 24 ore nel Mediterraneo centrale. Questa mattina ha salvato un gommone in difficoltà che “navigava tra onde alte oltre 2 metri. 59 persone sono state salvate”. Anche ieri notte la OceanViking aveva effettuato un altro difficile salvataggio, “al buio e con onde di 3 metri – scrive la Ong su Twitter –. 72 persone, tra cui donne e bambini sono stati trovati su un gommone in difficoltà nella zona Sar libica. Un uomo è svenuto durante l’evacuazione. Tutti i sopravvissuti erano esausti”. Sono 295 i sopravvissuti, inclusi 132 minori non accompagnati. Sono ora assistiti dalla Federazione internazionale della Croce Rossa e Sos Mediterranée.