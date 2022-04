Papa Francesco: udienza, “vi chiedo scusa perché vi saluterò seduto, questo ginocchio non finisce di guarire”

foto SIR/Marco Calvarese

“Vi chiedo scusa perché vi saluterò seduto, perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso essere in piedi tanto tempo. Scusatemi per questo”. Sono le parole pronunciate dal Papa al termine dell’udienza di oggi, svoltasi in piazza San Pietro e dedicata al rapporto tra suocera e nuora, sulla scorta del libro di Rut. Come era già accaduto mercoledì scorso, durante la prima udienza tornata dall’Aula Paolo VI in piazza San Pietro, Francesco era arrivato alla sua postazione al centro del sagrato a bordo della papamobile.