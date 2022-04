Papa Francesco: udienza, “tacciano le armi, affinché quelli che hanno il potere di fermare la guerra sentano il grido di pace dell’intera umanità”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Vi chiedo di perseverare nella preghiera incessante per la pace. Tacciano le armi, affinché quelli che hanno il potere di fermare la guerra, sentano il grido di pace dell’intera umanità!”. È l’ennesimo appello per la pace in Ucraina, lanciato dal Papa al termine dell’udienza di oggi, durante i saluti ai fedeli di lingua portoghese. Salutando, poco prima, i pellegrini polacchi, li aveva esortati con queste parole: “Oggi, nell’ottavo anniversario della canonizzazione di San Giovanni Paolo II, per sua intercessione, chiediamo di essere fedeli testimoni di Cristo e del suo amore misericordioso nel mondo, in famiglia e nei luoghi di lavoro”. Salutando, infine, i pellegrini italiani Francesco ha salutato, tra glia altri, la società di calcio Isola d’Elba: “Vinceranno il campionato!”, ha detto a braccio. Infine, “un pensiero speciale ai fedeli di Vignale Monferrato”, accompagnati dal vescovo, a cui il Papa ha rinnovato la sua gratitudine “per quanto hanno fatto in favore del giovane del Ghana, malato terminale”.