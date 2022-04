Papa Francesco: udienza, “i vecchi parlino con i giovani”, per “armonia costruttiva” nelle famiglie

“Se i giovani si aprono alla gratitudine per ciò che hanno ricevuto e i vecchi prendono l’iniziativa di rilanciare il loro futuro, niente potrà fermare la fioritura delle benedizioni di Dio fra i popoli!”. Con questo auspicio il Papa ha concluso la catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro e dedicata al rapporto tra suocera e nuova, a partire dal libro di Rut, in cui ”l’anziana Noemi assume l’iniziativa di riaprire il futuro per Rut, invece di limitarsi a goderne il sostegno”. “Mi raccomando”, ha concluso Francesco a braccio : ”che i giovani parlino con i nonni, con i vecchi, che i vecchi parlino con i giovani: questo ponte dobbiamo stabilirlo forte, lì c’è una corrente di salvezza e di felicità. Che il Signore ci aiuti, facendo questo, a crescere in armonia nelle famiglie, quell’armonia costruttiva che va dai più vecchi ai più giovani, quel ponte bello che noi dobbiamo custodire e guardare”.