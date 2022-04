Diocesi: Foligno, sabato s’inaugura il nuovo centro caritativo e formativo “Fratelli tutti” alla presenza del card. Bassetti

(Foto: diocesi di Foligno)

Sabato 30 aprile, alle ore 11, sarà inaugurato a Foligno, in viale Ancona 142, il nuovo centro caritativo e formativo della diocesi di Foligno denominato “Fratelli tutti”, con la presenza del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana.

Un grande dono d’amore, come sottolinea il vescovo di Foligno Domenico Sorrentino, che “dovrà diventare un luogo della vita diocesana in cui sperimentare l’ideale della fraternità attraverso la Caritas diocesana con l’accoglienza dei fratelli e sorelle più poveri e il rinnovamento evangelico della Chiesa e della società attraverso la Scuola di formazione teologica, il Laboratorio per il rinnovamento pastorale, la Scuola di Economia della fraternità”, si legge in una nota della diocesi.

Il nuovo centro “Fratelli tutti”, denominazione desunta dall’omonima enciclica di Papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale, dovrà diventare per la diocesi, come viene sottolineato nello statuto, “un luogo-simbolo per dare alla carità le motivazioni profonde fatte di accoglienza e assistenza ai più poveri ma anche un luogo formativo dove declinare con creatività il comandamento dell’amore fraterno”.