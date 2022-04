Diocesi: Nocera-Sarno, sabato il vescovo rivolge il Discorso alla città

Ritorna il Discorso alla città del vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, momento di incontro con le istituzioni e le realtà laicali della diocesi. L’iniziativa apre il novenario in preparazione alla festa di san Prisco, patrono della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno.

Si tratta dell’undicesimo Discorso che mons. Giuseppe Giudice rivolge alla città dell’Agro. Il tema 2022 è “Guardate gli uccelli del cielo… Osservate come crescono i gigli del campo”.

L’appuntamento è per sabato 30 aprile, alle ore 20, nella cattedrale di San Prisco, a Nocera Inferiore. Ad animare la serata sarà la corale San Biagio vescovo e martire di San Marzano sul Sarno, diretta dal maestro Pietro Russo.