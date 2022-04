Diocesi: Firenze, domani un incontro su “Cultura della sicurezza e organizzazione del lavoro”

“Cultura della sicurezza e organizzazione del lavoro” sono questi i temi al centro dell’incontro promosso dall’Ufficio problemi sociali e del lavoro della diocesi di Firenze, in vista del 1° maggio, festa dei lavoratori. L’appuntamento è in programma domani, giovedì 28 april alle 17 nella sala galleria del palazzo arcivescovile, in piazza San Giovanni 3.

Dopo i saluti dell’arcivescovo, card. Giuseppe Betori, la relazione di Edoardo Baroncelli, esperto in politiche della sicurezza​ e formatore, modera Andrea Bucelli, docente dell’Università di Firenze, mentre le conclusioni sono affidate a don Giovanni Momigli, direttore dell’Ufficio problemi sociali e del lavoro della diocesi.