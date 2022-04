Pellegrinaggi: Unitalsi Marche, il 1° maggio camminata per la pace fino al santuario di Loreto

Domenica 1° maggio la sezione marchigiana dell’Unitalsi organizza una riedizione della camminata per la pace, che l’associazione aveva inaugurato per la prima volta nel 2000. La partenza al sorgere del sole dalla piccola chiesa della Banderuola nella campagna di Scossicci, nel luogo dove secondo la leggenda abbia sostato la Santa Casa di Loreto prima di raggiungere l’attuale collocazione. La fine del percorso della camminata sarà il santuario di Loreto, dove ad accogliere il gruppo ci sarà l’arcivescovo e prelato, mons. Fabio Dal Cin. “Un pellegrinaggio a piedi aperto a tutti e coinvolgerà chiunque lo desideri e soprattutto chi vive nella fragilità, perché – come spiega Massimo Graciotti, presidente della sezione marchigiana dell’Unitalsi – è dalla fragilità delle persone che vivono quotidianamente il dolore e la malattia che può alzarsi il grido alla pace verso i potenti invocando la fine del conflitto in Ucraina, l’Unitalsi vuole essere attraverso questa iniziativa portavoce della sacralità della vita umana e della solidarietà”. La camminata della pace, che aprirà ufficialmente il programma delle celebrazioni organizzate dall’Unitalsi per il mese mariano, sarà ispirata e guidata lungo il percorso da Maria Regina della Pace, attraverso 12 immagini raffiguranti le apparizioni della Vergine. Il ritrovo e l’accoglienza per gli oltre 300 persone previste saranno presso la chiesa della Banderuola di Porto Recanati alle 4; alle 4,30 la veglia di preghiera; alle 5,30 inizio del cammino, circa 4 chilometri e mezzo. Alle 8 l’arrivo della camminata a Loreto dove i partecipanti saranno accolti da mons. Dal Cin. La messa prevista alle 8.30 concluderà l’appuntamento.