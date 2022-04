Consiglio d’Europa: oggi discorso del Presidente Mattarella a Strasburgo. Domani interviene il ministro Di Maio

foto SIR/Marco Calvarese

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interverrà oggi a Strasburgo, all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, su invito del presidente, Tiny Kox, e in concomitanza della presidenza italiana del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Alle ore 12 il Capo dello Stato pronuncerà un discorso nell’emiciclo dell’organizzazione che conta 46 Stati membri (da marzo la Russia non fa più parte del cdE). La sessione è in corso da lunedì 25 aprile e si concluderà giovedì 28 aprile. La guerra in Ucraina scatenata dalla Russia torna più volte nei dibattiti in aula: questa mattina ad esempio è previsto un confronto su “Conseguenze dell’aggressione persistente della Federazione russa contro l’Ucraina: ruolo e risposta del Consiglio d’Europa”. Fra i temi della settimana figurano: Come utilizzare i beni confiscati di origine criminale in modo migliore?; Combattere e prevenire l’uso eccessivo e ingiustificato della forza da parte delle forze dell’ordine; L’aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina: garantire che i responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario siano chiamati a rispondere delle azioni commesse. Nella giornata di domani è atteso invece il discorso di Luigi Di Maio, ministro italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, presidente di turno del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.