Anniversari: il card. Dziwisz va a trovare il Papa emerito

Questa mattina, nell’ottavo anniversario della canonizzazione di Giovanni Paolo II (27 aprile 2014), il card. Stanislaw Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia e già su segretario personale, ha celebrato la Messa sulla sua tomba nella basilica di San Pietro, e ha poi fatto visita al Papa emerito Benedetto XVI al Monastero mater Ecclesiae. Lo riferisce la Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Anche Papa Francesco, nei saluti ai fedeli polacchi al termine dell’udienza in piazza San Pietro, questa mattina aveva ricordato l’importante anniversario: “Oggi, nell’ottavo anniversario della canonizzazione di San Giovanni Paolo II, per sua intercessione – le parole di Bergoglio – chiediamo di essere fedeli testimoni di Cristo e del suo amore misericordioso nel mondo, in famiglia e nei luoghi di lavoro”.