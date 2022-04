Ucraina: Eparchie ucraine cattoliche statunitensi in aiuto dei connazionali in patria. Raccolti 1,8 milioni di dollari. I campus si mobilitano per gli studenti ucraini

(Foto ANSA/SIR)

Eparchie ucraine cattoliche statunitensi mobilitate per assistere i connazionali in patria. In appena dieci giorni hanno raccolto un milione e ottocentomila dollari destinati soprattutto all’acquisto di farmaci, lacci emostatici, borse di primo soccorso e ogni tipo di materiale medico da inviare agli ospedali ufficiali e a quelli improvvisati. La Caritas ucraina, ma anche le università cattoliche stanno facendo da ponte con le famiglie per provvedere alle prime necessità, soprattutto acqua e cibo, in attesa di una pace ancora troppo lontana. A ricevere aiuto sono anche gli oltre 1.700 studenti ucraini che si trovano negli Stati Uniti per una laurea, un master, un dottorato. Sono stati i social il primo canale da cui hanno appreso di essere in guerra. Le manifestazioni pubbliche all’interno dei campus sono stati i primi gesti di solidarietà concreta dimostrata dagli altri studenti e dai docenti, seguiti da raccolte fondi e da consulenze di tutti i tipi per consentire a questi giovani ucraini di continuare a pensare al futuro nonostante il conflitto.