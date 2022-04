Comuni: Decaro (Anci), “il governo deve fare di più per aiutarci, senza un intervento normativo molti bilanci rischiano di andare in squilibrio”

“I temi sollevati dal sindaco di Milano rappresentano le preoccupazioni di tutti i sindaci, che l’Anci da tempo ha esposto in maniera pressante in tutti gli incontri istituzionali”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), Antonio Decaro, in merito alle affermazioni rilasciate in questi giorni dal sindaco di Milano, Beppe Sala. “In questi anni – ha proseguito Decaro – il governo ha dato un importante sostegno ai Comuni impegnati a reggere l’impatto della pandemia senza intaccare le prestazioni e i servizi ai cittadini, ma la situazione rimane grave per i centri grandi, medi e piccoli, colpiti anche dall’impennata dei costi dell’energia e ora impegnati nell’accoglienza dei profughi dall’Ucraina senza aver ricevuto per questo alcun contributo”. Per il presidente dell’Anci, “senza un intervento normativo, i bilanci di molti Comuni rischiano di andare in squilibrio”. “Spero che già dal prossimo decreto emergenze il governo possa dare le risposte che attendiamo”, ha concluso Decaro.