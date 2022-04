Incontro adolescenti con il Papa: sarà Blanco a cantare nel momento di festa in piazza San Pietro

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Sarà Blanco, il vincitore del Festival di Sanremo insieme a Mahmoud con la canzone “Brividi”, a cantare per gli adolescenti che arriveranno da tutta Italia, il 18 aprile, per l’incontro di preghiera con Papa Francesco. Ad annunciarlo è stato il responsabile dell’Ufficio nazionale della Cei per la pastorale giovanile, don Michele Falabretti, durante il briefing di presentazione dell’evento. Papa Francesco arriverà in piazza San Pietro per presiedere la Veglia di preghiera alle 18, ma i ragazzi – che cominceranno ad affluire in piazza dopo il Regina Coeli, a partire dalle 14.30 – vivranno prima della Veglia di preghiera con il Santo Padre un momento di festa, che inizierà alle 16 con alcuni di loro che “racconteranno” l’oratorio – ha annunciato Falabretti – offrendo così uno spaccato della vita degli adolescenti e preadolescenti nelle loro rispettive comunità di appartenenza. A presentare l’evento sarà Andrea Delogu. Ci saranno anche Gabriele Vagnato, Giovanni Scifoni e Michele La Ginestra, e alla fine interverrà Matteo Romano. “Mentre preparavamo l’evento -ha spiegato Falabretti – avevamo pensato ad un’accoglienza molto semplice, ma man mano che i numeri aumentavano abbiamo dovuto strutturarla in maniera più articolata”. Il numero delle adesioni all’appuntamento organizzato dalla Cei è arrivato infatti a 57mila: i ragazzi saranno accompagnati dai loro educatori – laici, sacerdoti, religiose e religiose – e saranno presente, stando ai numeri di oggi, 60 vescovi.