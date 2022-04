+++ Papa Francesco: il 15 aprile intervista su A Sua Immagine +++

(Foto A Sua Immagine)

“La Speranza sotto assedio” è il titolo dell’intervista esclusiva rilasciata da Papa Francesco a Lorena Bianchetti, conduttrice di “A Sua Immagine”, in una puntata speciale del programma che andrà in onda il 15 aprile (Venerdì Santo) su Rai 1 alle 14. L’intervista, la prima dall’inizio della guerra in Ucraina, è coordinata da don Marco Pozza. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Passione del Signore, il Santo Padre rifletterà sulle tante sofferenze che attraversano l’umanità, a partire dalla guerra in Ucraina. Durante l’intervista, che andrà in onda a ridosso dell’orario (le 15) in cui la tradizione ricorda la morte di Cristo, Francesco condividerà con i telespettatori parole intense e toccanti sul rapporto tra il bene e il male. A fare da filo conduttore al colloquio con la Bianchetti, prima donna ad intervistare il Pontefice per la televisione italiana, il tema della speranza.