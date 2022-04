Ordinariato militare: Roma, stasera rappresentazione sacra in preparazione alla Pasqua

La Cappella musicale dell’Ordinariato militare per l’Italia, diretta dal maestro Michele F. Loda, stasera propone una rappresentazione sacra del “Progetto di Salvezza, pensato da Dio fin dalla creazione e realizzato tramite la morte e la risurrezione di Cristo”. Un attore, si legge in una nota, “guiderà attraverso poesie e versetti biblici che faranno contemplare il Mistero della fede, l’incarnazione del Verbo, la vita pubblica di Gesù, la Via Crucis, il dolore di Maria, la notte scura dell’anima e la luce della Pasqua. Si ascolteranno, nell’occasione, brani scelti del Códex Trujillo e la Missa Luba, di Guido Haazen. Le danze tradizionali peruviane, i costumi tipici e gli strumenti folcloristici favoriranno la meditazione e la preghiera”. L’appuntamento è alle 20.30 nella chiesa di Santa Caterina a Magnanapoli, a Roma. Ingresso gratuito.