Settimana Santa: Casale Monferrato, le celebrazioni presiedute dal vescovo Sacchi

Per la Settimana Santa il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, presiederà i principali riti nella cattedrale di Sant’Evasio. Domani, mercoledì 13 aprile, alle 21 celebrerà la Messa crismale con i presbiteri diocesani e religiosi, “quale segno della stretta comunione tra il Pastore della Chiesa casalese e i suoi fratelli nel sacerdozio ministeriale”. “Durante l’offertorio – si legge in una nota della diocesi – i sacerdoti saranno invitati ad un gesto di carità tramite l’offerta destinata alla Quaresima di Fraternità per aiutare i profughi ucraini”. Il 14 aprile, Giovedì Santo, il vescovo presiederà alle 20.30 la messa “nella Cena del Signore” concelebrata dal Capitolo delle cattedrale e dai parroci del centro storico cittadino. Nella giornata del Venerdì Santo l’azione liturgica per la Passione del Signore è in programma alle 18. In serata, alle 21, il Mercato Pavia in piazza Castello ospiterà la Via Crucis con la partecipazione di tutte le parrocchie della Città di Casale Monferrato. La Veglia pasquale avrà inizio alle 21 di sabato 16 aprile, in cattedrale, con la benedizione del fuoco nuovo nel nartece. Seguirà la celebrazione nel corso della quale alcuni adulti delle diverse parrocchie del territorio diocesano riceveranno il Sacramento della Confermazione.

Infine, il 17 aprile, Domenica di Pasqua, mons. Sacchi presiederà alle 18 il pontificale al termine del quale impartirà la solenne benedizione papale con annessa indulgenza plenaria.