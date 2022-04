Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, per Pasqua un invito a donare a una famiglia bisognosa dell’Africa un intero pollaio

(Foto: Caritas Bolzano-Bressanone)

In occasione della Pasqua, la Caritas di Bolzano-Bressanone propone alla popolazione di donare oltre al classico uovo di cioccolato, un intero pollaio! Grazie all’iniziativa dei “Regali solidali” infatti è possibile donare a una famiglia bisognosa dell’Africa quattro galline e un gallo, risorse importanti per la nutrizione e la sopravvivenza di un intero nucleo familiare. “Una scelta originale, che mette al centro il dono disinteressato, un dono capace di far sorridere anche a migliaia di chilometri di distanza chi più ne ha bisogno”, dice il direttore della Caritas Franz Kripp. Nel 2021 sono stati oltre 3.700 i regali per i bisognosi, raccolti dalla Caritas grazie all’originale progetto di donazione dei “regali solidali”.

Nel 2021 i regali solidali della Caritas altoatesina hanno portato felicità tre volte: a chi li ha donati, a chi li ha ricevuti e a chi, in Africa, Europa, Sudamerica e Alto Adige è stato assistito ricevendo animali, pozzi, scarpe, un letto caldo dove passare la notte e molto altro. “Quasi 1.800 donatori hanno sostenuto la nostra iniziativa: nel 2021 sono stati donati più di 3.700 regali solidali, la maggior parte di questi durante le feste e ricorrenze”, affermano Marion Rottensteiner e Sandra D’Onofrio, del servizio Mondialità della Caritas, invitando la popolazione durante questa Pasqua a regalare galline come fonti di nutrizione e reddito per le popolazioni del continente africano.

Grazie alla grande generosità della popolazione altoatesina nel 2021 sono stati donati, attraverso i regali solidali, rispettivamente: in Africa 871 kit scolastici, 609 capre, 591 kit galline, 256 alberi da frutta, 50 kit per l’apicoltura, 132 asinelli, 32 buoi, 162 sacchi di sementi e 12 pozzi, 297 paia di scarpe in Bolivia, 131 metri cubi di legna in Serbia, 317 pasti-letto per senzatetto in Alto Adige, 140 salvagenti familiari per sostenere famiglie indigenti in provincia, 52 settimane di pasti caldi presso la mensa per migranti e 26 corsi di lingua per richiedenti asilo. La somma raccolta totale delle donazioni ammonta a oltre 146.613 euro.

Sul sito www.caritas.bz.it è possibile dare un’occhiata tutto l’anno alle sedici originali idee regalo. Per ciascun regalo, sarà inviata una mail contenente un certificato di acquisto e un pacchettino regalo per fare una dedica personale. Entrambi possono essere stampati e piegati seguendo le istruzioni. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito oppure bonifico bancario. Il regalo vero e proprio sarà realizzato da Caritas attraverso i diversi progetti d’aiuto a persone e famiglie bisognose in Alto Adige e nel mondo.

È possibile ordinare i regali solidali anche presso le sedi Caritas a Bolzano (via Cassa di Risparmio, 1, tel. 0471 304 300), Merano (via Galileo Galilei 84, tel. 0473 495 632), Bressanone (via Stazione 27A, tel. 0472 205 965) e Brunico (via Paul von Sternbach 6, tel. 0474 414 064). Sono a disposizione anche particolari buste di cartoncino per i certificati dei regali donati.