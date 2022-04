Diocesi: Savona, domani il vescovo presiede la Messa del Crisma

Domani, mercoledì 13 aprile, alle ore 21, nella cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà la Messa del Crisma, uno dei momenti più importanti della vita di una diocesi e di unità della Chiesa locale, raccolta intorno al proprio vescovo. Presbiteri e religiosi rinnoveranno le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione. Inoltre saranno benedetti gli oli santi che si adopereranno durante l’anno liturgico per celebrare i sacramenti. Gli oli santi sono il crisma, usato nel battesimo, nella cresima e nelle ordinazioni sacerdotali e vescovili; quello dei catecumeni, per il battesimo; quello degli infermi, per l’unzione degli infermi. Gli oli verranno poi distribuiti a tutte le parrocchie.