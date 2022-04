Ucraina: Artisti contro la guerra, una clip per denunciarne le atrocità

“Artisti uniti contro la guerra”. Così Stefano Grillo, attore e presidente di Medicinema, ha voluto intitolare un suggestivo filmato sulle atrocità della guerra. Protagonista la voce di una bimba che rivolge ai cosiddetti “grandi” le semplici domande dei piccoli che si riassumono in una fondamentale: perché la guerra? Una successione di volti, tra i quali quelli di attori famosi come Alessandro Haber e Sebastiano Somma, raccoglie in due densi minuti lo smarrimento di chi, di fronte a tanto orrore e a tale domanda, non sa trovare parole per rispondere. “Volevo reagire, mi sentivo frustrato rimanendo con le mani in mano ed ho pensato a qualcosa che avrebbe potuto smuovere le coscienze per dare un aiuto concreto soprattutto ai bambini che vivono questo orrore – spiega Grillo -. Riguardo alle domande, è stato un lavoro duro per me. Ho dovuto immedesimarmi in un bambino. Per giorni ho pensato da ‘bambino’ nei confronti della guerra ed una dopo l’altra ho buttato giù le domande presenti nel video”.

Riflettendo sul ruolo che gli artisti possano svolgere in una situazione così drammatica, Grillo spiega che “mi basta che questo video smuova anche in minima parte la coscienza della gente”. “Avevo pochissime aspettative invece devo ricredermi. Molte persone si commuovono e rimangono toccate dal video. Altrettante persone stanno donando a Save the Children, associazione beneficiaria delle donazioni collegate al video”.