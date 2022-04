Diocesi: Acireale, stasera nel santuario Madonna di Fatima in Santa Tecla la Via Crucis degli sportivi promossa dal Csi

Il Centro sportivo italiano (Csi) Comitato di Acireale, in occasione della Settimana Santa, organizza stasera, alle ore 19.30, la Via Crucis degli sportivi nel santuario Madonna di Fatima in Santa Tecla, ad Acireale. Presiederà il pio esercizio don Egidio Vecchio, assistente diocesano Csi: “La Via Crucis è cammino di speranza che ci invita a vivere una spiritualità concreta. I giovani sportivi fanno esperienza di questo perché si impegnano nella competizione con lealtà, fiducia e spirito di condivisione”.

Sarà utilizzato il sussidio “Via Crucis, Una Chiesa sinodale in cammino con Gesù” di don Roberto Strano, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano.

Salvo Raffa, presidente del Comitato di Acireale del Csi, fa proprie le parole di don Strano: “Tutti siamo coinvolti in questo cammino della croce che conduce non all’oblio del sepolcro ma ad una vita nuova e rinnovata che irrompe con la risurrezione”. E aggiunge: “Lo sport è vita ed insegna l’arte della pazienza che in Dio è segno di misericordia”.