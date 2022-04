Settimana Santa: dom Oliveira de Acevedo (vescovi brasiliani), “dispiegare amore di Cristo nella fraternità universale”, anche di fronte a campagna elettorale polarizzata

(Foto: Cnbb)

“Siamo chiamati a imparare le lezioni della Settimana Santa, a portare l’amore di Cristo nella nostra vita interiore e a dispiegare questo amore nella fraternità universale”. Tutto questo cercando che “anche la nostra vita diventi un’offerta per il bene del mondo”. Lo afferma, in un video messaggio per la Settimana Santa, il presidente della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcivescovo di Belo Horizonte.

Riferendosi alla realtà attuale, il presidente della Cnbb ha sottolineato che “se la vita di ogni persona diventa un’offerta, non ci saranno lotte sui punti di disaccordo, soprattutto nel periodo delle elezioni”. Un riferimento esplicito alla campagna elettorale in vista delle elezioni di ottobre, contrassegnata da una polarizzazione senza precedenti.

L’arcivescovo, inoltre, denuncia “l’irrazionalità delle guerre”, a partire dall’attuale conflitto in Ucraina. Solo nella misura in cui la vita delle persone diventa quell’offerta a cui si fa riferimento, i conflitti “cedono il posto alla pace”. Ciò avrà la conseguenza che “l’umanità sarà meno indifferente al dolore dei nostri fratelli e sorelle”.

Il presidente della Cnbb, infine, invita a “vivere la Settimana Santa lasciando che le lezioni della passione, morte e risurrezione di Gesù illuminino la nostra vita interiore, con sviluppi nell’esercizio della nostra cittadinanza, perché siamo tutti protagonisti della costruzione di un mondo più giusto, fraterno e solidale”.