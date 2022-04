Diocesi: Lamezia Terme, venerdì la Via Crucis presieduta da mons. Schillaci

Sono state scritte dalle associazioni e dai movimenti della consulta diocesana per le aggregazioni laicali, in collaborazione con l’ufficio liturgico diocesano, le meditazioni delle quattordici stazioni della Via Crucis diocesana che si svolgerà Venerdì Santo, 15 aprile (ore 20.30), a Lamezia Terme, presieduta dal vescovo Giuseppe Schillaci. Al centro delle meditazioni le parole del cammino sinodale della Chiesa, “ascolto, comunione, camminare insieme”: “un’esperienza – si legge in un comunicato della diocesi – alla sequela di Cristo e della sua Croce, che fa suo il grande dolore che stanno vivendo l’Ucraina e tanti altri luoghi nel mondo dove il male assoluto della guerra miete vittime innocenti, dove si ripete la furia omicida del fratello che uccide il fratello, dove l’innocente è messo a morte. Mentre camminiamo con il Signore sulla via del Calvario, nella preghiera vogliamo invocare il dono della Pace, il vero dono del Risorto”. A conclusione della Via Crucis, il vescovo rivolgerà il suo saluto e la benedizione. In collaborazione con l’ufficio per le comunicazioni sociali, il momento di preghiera sarà trasmesso in diretta su Esse TV (ch.112-512-603) e sulla pagina facebook della Diocesi.