Ucraina: domenica 24 aprile un’edizione straordinaria della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità. Domani conferenza stampa

L’invasione russa dell’Ucraina è un crimine contro l’umanità. Per fermare la sua spaventosa escalation deve crescere un grande movimento di cittadini per la pace. Per questo domenica 24 aprile, vigilia della nostra Festa della Liberazione, si svolgerà un’edizione straordinaria della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità.

Mentre crescono di ora in ora le uccisioni, le sofferenze e le distruzioni, la Marcia raccoglie il grido che Papa Francesco sta ripetendo da più di un mese “Fermatevi, per favore! La guerra è una follia”. È tempo di dare voce alla pace! Per illustrare il carattere e il programma straordinario della Marcia e delle iniziative collegate, domani mercoledì 13 aprile, alle 12, ad Assisi, nella sala stampa della basilica di San Francesco, si terrà una conferenza con la partecipazione di fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di San Francesco ad Assisi, Stefania Proietti, sindaca del comune di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, Andrea Romizi, sindaco del comune di Perugia,

Paola Lungarotti, sindaca del comune di Bastia Umbra, Flavio Lotti, coordinatore del comitato promotore della Marcia PerugiAssisi. Modera fra Giulio Cesareo, responsabile dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento di San Francesco ad Assisi. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube San Francesco Assisi e sulla pagina Facebook San Francesco d’Assisi e Marcia PerugiAssisi.