Diocesi: Nardò-Gallipoli, stasera la messa crismale presieduta da mons. Filograna

La diocesi di Nardò-Gallipoli torna a celebrare la messa crismale oggi, Martedì santo, 12 aprile, alle ore 18, in cattedrale a Nardò. A presiederla il vescovo, mons. Fernando Filograna.

La messa crismale, come ci dice il Pontificale Romano, “è quasi epifania della Chiesa, corpo di Cristo organicamente strutturato che nei vari ministeri e carismi esprime, per la grazia dello Spirito, i doni nuziali del Cristo alla sua sposa pellegrina nel mondo”.

Dalle ore 17, presso la chiesa di S. Teresa, il vescovo riceve i gruppi ecclesiali per lo scambio degli auguri.

Sarà possibile seguire la celebrazione sul canale YouTube della diocesi, sul sito web diocesano, via radio.