Ucraina: Ac e Fiac, adesione all’iniziativa “Un minuto per la pace” che parte domani

L’Azione Cattolica italiana e il Forum internazionale di Ac raccolgono l’invito di Papa Francesco e dei vescovi italiani a pregare per la pace e chiedono a tutti di aderire, a partire da mercoledì 16 febbraio, all’iniziativa “Un minuto per la pace”. Ne dà notizia un comunicato diffuso dalla associazioni. “Ogni giorno, ovunque ci troviamo, fermiamoci almeno un minuto, chiniamo il capo e preghiamo in comunione e nel silenzio dei cuori per la pace in Ucraina e in tutto il mondo”, l’invito di Ac e Fiac. “La pace – concludono – è un bene troppo prezioso perché l’umanità vi rinunci”.