Diocesi: Savona-Noli, domenica “Coppie in ascolto” con il biblista Luca Moscatelli

“Coppie in ascolto. Ascolto della ‘Parola’ e ascolto dell’altro, palestra per una Chiesa in uscita”. Questo il tema dell’incontro promosso dall’Equipes Notre Dame e dall’Ufficio per la Pastorale familiare della diocesi di Savona che si terrà online domenica 20 febbraio. “L’iniziativa – si legge in una nota – avrebbe dovuto tenersi in presenza ma a causa della pandemia da Covid-19 si svolgerà solo in modalità telematica. Inoltre costituirà una tappa del cammino verso il decimo Incontro mondiale delle famiglie e sarà introdotta dalla relazione di Luca Moscatelli, esegeta, biblista e operatore pastorale per le missioni presso l’arcidiocesi di Milano”.

La relazione sarà trasmessa sul canale YouTube della Pastorale familiare diocesana.