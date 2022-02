Germania: educazione religiosa, piattaforma digitale “RuDi” nelle diocesi di Treviri, Magonza e Limburgo

Da gennaio il dipartimento scolastico della diocesi di Treviri collabora con le due diocesi limitrofe della Renania-Palatinato, Limburgo e Magonza, alla guida dei media digitali “ru-digital” – RuDi, per l’educazione religiosa. RuDi è stato lanciato lo scorso anno dalla diocesi di Limburgo come progetto pilota per l’educazione religiosa e attualmente conta oltre 1.700 supporti mediatici di qualità digitale liberamente disponibili. Utilizzando le funzioni di filtro, gli argomenti curriculari degli stati dell’Assia e della Renania-Palatinato vengono identificati in termini di didattica; seguiranno presto gli argomenti curriculari del Saarland. In sostanza, si tratta di un motore di ricerca accurato. “In questo modo, rendiamo molto più facile e veloce per gli insegnanti la ricerca sui media, che richiede molto tempo”, afferma Hubertus Holschbach, Lead Content Manager di “ru-digital” nel Limburgo, riassumendo il punto di forza unico della guida ai media. “Con questa cooperazione, noi, come dipartimento scolastico, stiamo adempiendo al nostro stesso compito di supportare gli insegnanti di religione nel loro lavoro, specialmente in questo momento di vari sconvolgimenti. Per continuare a garantire un’istruzione religiosa di alta qualità, sono sempre più necessari formati e piattaforme digitali”, afferma Patrick Wilhelmy, del vicariato generale episcopale di Treviri, descrivendo la necessità della cooperazione. Andreas Günter, direttore del consiglio scolastico ecclesiale della diocesi di Magonza, è convinto che la cooperazione interdiocesana con RuDi creerà un portale di riferimento, che molti insegnanti già aspettano, per la progettazione dell’educazione religiosa cattolica negli stati federali dell’Assia e della Renania-Palatinato.