Missionari: nasce l’associazione Terra e Missione, attenta all’ecologia integrale

Sostenere la missione e l’impegno per la cura e la protezione del creato attraverso una rete di diffusione e scambio di notizie, progetti, opportunità ed esperienze. È questo l’obiettivo con cui nasce Terra e Missione, associazione per la cooperazione missionaria e l’ecologia integrale. La nascita dell’associazione è il naturale proseguimento del percorso iniziato nel 2020 con la rivista digitale terraemissione.it che, durante i mesi di lockdown in Italia, aveva raccolto le testimonianze di impegno di missionari e missionarie accanto ai più poveri, agli emarginati. Da questa esperienza nel 2021 era nata la pubblicazione “Donne autrici di un’altra storia” (Tau Editrice), i cui proventi vengono devoluti a sostegno del progetto “Chaire Gynai”, iniziativa coordinata dalle Suore missionarie Scalabriniane per le donne in situazioni di vulnerabilità. L’associazione, spiegano i responsabili, “lavorerà in rete con i diversi istituti per continuare a sviluppare azioni di formazione, sensibilizzazione e advocacy, per condividere esperienze vissute e costruire ponti di fraternità”. Sono 12 i referenti degli istituti, 8 femminili e 4 maschili, che hanno accettato la sfida, costituendo il gruppo “Spiritualità” della rivista.Tra le iniziative che verranno realizzate nei prossimi mesi insieme al progetto Tucum (www.tucum.it) e in collaborazione con il Festival della Missione: “Fino ai confini della Terra”, viaggio virtuale al via dal 20 febbraio, con il lancio del nuovo sito www.terraemissione.org, alla scoperta dei carismi e dell’impegno della Chiesa nelle periferie del mondo; la “Via Lucis itinerante”, un cammino ideato dal fondatore del progetto Tucum, che avrà luogo ad agosto e vedrà i giovani percorrere 14 tappe in 14 città, tra solidarietà, Vangelo e tecnologia. L’associazione ha sede legale a Ladispoli (Roma), nella diocesi di Porto-Santa Rufina. La sede operativa si trova presso la Casa delle Suore di Carità di Nostra Signora del Buono e Perpetuo Soccorso a Roma.