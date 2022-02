Giornata per la Vita: Brescia, incontro-testimonianza con l’attrice Beatrice Fazi

Si svolgerà il 18 e 19 febbraio a Brescia e a Desenzano l’incontro-testimonianza dell’attrice di teatro, televisione, cinema, Beatrice Fazi, che ha raccontato la sua storia nel libro “Un cuore nuovo”. Il 18 febbraio sarà con i 200 giovani adolescenti del post – cresima, insieme alle 35 coppie di “padrini”- catechisti, della parrocchia della SS. Trinità di Brescia. Sabato 19 alle ore 16 sarà sempre a Brescia presso la parrocchia della Conversione di San Paolo in un incontro, organizzato dal Cav-Centro di Aiuto alla Vita Il Dono, con la presidente Martina Cattaneo, e dal parroco, don Marco Mori, coordinatore unità pastorale Visitazione della Beata Vergine Maria e già direttore dell’Ufficio per gli Oratori della Diocesi. La visita di Beatrice Fazi si concluderà la sera del 19 febbraio a Desenzano del Garda. L’incontro-testimonianza organizzato dal CAV di Desenzano, grazie a Bruna Filippini, presidente onoraria, Mario (Lino) Bertagna, presidente e Diana Carlucci, vice presidente, si terrà alle 20.30 presso il teatro dell’Oratorio di S. Michele Arcangelo di Rivoltella, in via Benedetto Croce n. 31 (ingresso con green pass).