Papa Francesco: il 24 luglio la Giornata dei nonni e degli anziani, sul tema: “Nella vecchiaia daranno ancora frutti”

Domenica 24 luglio si celebrerà in tutta la Chiesa universale la II Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Il tema scelto dal Santo Padre per l’occasione è “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal 92,15): è questo il tema della seconda Giornata mondiale dei Nonni e degli anziani, che si celebrerà in tutta la Chiesa universale domenica 24 luglio. A renderlo noto è il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, spiegando che il tema della giornata voluta da Papa Francesco “intende sottolineare come i nonni e gli anziani siano un valore e un dono sia per la società che per le comunità ecclesiali”. Il tema, si legge inoltre nel comunicato diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede, “è anche un invito a riconsiderare e a valorizzare i nonni e gli anziani troppo spesso tenuti ai margini delle famiglie, delle comunità civili ed ecclesiali. La loro esperienza di vita e di fede può contribuire, infatti, ad edificare società consapevoli delle proprie radici e capaci di sognare un avvenire più solidale”. “L’invito a prestare ascolto alla saggezza degli anni si rivela, inoltre, particolarmente significativo nel contesto del cammino sinodale che la Chiesa ha intrapreso”, sottolinea il competente Dicastero, che invita le parrocchie, le diocesi, le realtà

associative e le comunità ecclesiali di tutto il mondo “a trovare le modalità per celebrare la Giornata

nel proprio contesto pastorale e per questo metterà in seguito a disposizione alcuni appositi strumenti

pastorali”.