Diocesi: Acireale, il 17 febbraio mons. Raspanti presenta in cattedrale il volume “Quaresima per i fannulloni …alla scuola dei santi”

Verrà presentato giovedì 17 febbraio, in un incontro che si terrà alle 19 nella cattedrale di Acireale, il 17° volume di “Quaresima per i fannulloni…alla scuola dei Santi” di padre Max Huot de Longchamp. Previsti gli interventi di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, Salvo Leotta, presidente della Consulta della Cultura di Acireale, e don Mario Fresta, parroco della basilica cattedrale. Durante l’incontro, moderato dal giornalista Mario Agostino, verranno eseguiti intermezzi musicali dal gruppo “Quinquies Domina Ensamble”.

Il sussidio è edito dalla casa editrice “Il Pozzo di Giacobbe” e, spiega una nota, “è destinato a coloro che, toccati da Cristo, hanno deciso nel loro cuore di intraprendere il santo viaggio lasciandolo entrare in ogni angolo dell’esistenza e spendendo con Lui ogni attimo del tempo”. “Quaresima per i fannulloni …alla scuola dei santi”, prosegue la nota, “assicura il sostegno dato dalle parole dei grandi amici di Cristo, i maestri della vita spirituale, fonte di luce e di gioia. Entrando ogni settimana in una tematica legata al cammino quaresimale, il testo offre un programma semplice e impegnativo, tratto dall’insegnamento di vita dei santi. Lettura, meditazione ed applicazione pratica sono gli strumenti proposti per aiutarci ad intraprendere il santo viaggio lasciandoci trasformare, alla sequela di Cristo, da Dio Amore”.