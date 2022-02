Diocesi: preti ambrosiani in pellegrinaggio in Puglia. Oggi incontro con mons. Satriano (Bari)

Una folta rappresentanza del clero di Milano, per lo più giovani sacerdoti, circa cento, fa tappa oggi a Bari, nella seconda giornata del pellegrinaggio “Abitare la terra” organizzato dalla diocesi ambrosiana. Le tappe successive saranno Taranto, Matera, Molfetta. Ad accompagnare il gruppo mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Con lui i più stretti collaboratori, tra vicari episcopali ed altri assistenti. In mattinata l’incontro con mons. Antonino Raspanti (vescovo di Acireale) sul tema “Mediterraneo, frontiera di pace”; a seguire il saluto dell’arcivescovo di Bari-Bitonto mons. Giuseppe Satriano. Al termine dell’incontro una “passeggiata” nei vicoli del centro fino alla basilica di San Nicola, e visita alla chiesa. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, i giovani sacerdoti avranno un momento formativo diviso in tre gruppi tematici: Carità e azione sociale, animato da don Vito Piccinonna; Ecumenismo, animato da don Alfredo Gabrielli; Pastorale giovanile: incontro con don Davide Abascià. Alle ore 17.15 è prevista la celebrazione eucaristica presso la basilica San Nicola presieduta da mons. Giuseppe Satriano.