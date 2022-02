Iraq: Patriarcato e Caritas distribuiscono aiuti agli sfollati dei campi di Anbar e Sheikhan

1400 tra stufette e coperte sono state distribuite, in questi giorni, dal Patriarcato caldeo e dalla Caritas Iraq agli sfollati residenti nei campi di Anbar e di Sheikhan a nord di Mosul. La consegna, rende noto il Patriarcato, è stata effettuata dal Sunni Endowment Office e dalla Lega caldea. Le condizioni degli sfollati sono peggiorate a causa del freddo e per questo motivo il Patriarcato ha lanciato un appello ai politici perché affrontino questa situazione. I kit distribuiti hanno un valore di 50mila dollari Usa. Intanto dal Patriarcato caldeo giunge la notizia che il patriarca, card. Louis Raphael Sako è partito alla volta di Roma per partecipare ad un incontro presso la Congregazione per le Chiese Orientali, e poi trasferirsi a Firenze per presenziare alla conferenza dei vescovi delle Chiese che si affacciano sul Mediterraneo nei giorni 23-27 febbraio.