Agroalimentare: Meloni, “settore al centro dell’azione di Governo, Made in Italy è asset strategico della nostra economia”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“Il settore agroalimentare è al centro dell’azione di questo Governo e noi vogliamo guardare a questo comparto come sistema di tutela e crescita di quell’insieme di abilità, produzioni di qualità e valori che si identificano nelle tradizioni, nei metodi di lavorazione, nei territori rurali della nostra Nazione. Tutti elementi che rendono il Made in Italy agroalimentare un asset strategico della nostra economia e un elemento distintivo del nostro saper fare a livello internazionale”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato all’Assemblea nazionale di Confagricoltura.

“Questo Governo – ha rivendicato il premier – si è dato una doppia missione: da una parte vogliamo difendere il diritto di una Nazione di scegliere il proprio modello produttivo e alimentare in alternativa all’omologazione alimentare globale e al cibo sintetico, dall’altra abbiamo il dovere di tutelare i consumatori assicurando cibo disponibile per tutti e di qualità”. “Ci siamo mossi esattamente in questa direzione quando abbiamo scritto la legge di bilancio”, ha proseguito Meloni, elencando le misure prese a favore del settore.

“Il settore agroalimentare italiano è sinonimo di eccellenza e sostenibilità”, ha osservato il presidente del Consiglio, secondo cui “è nostro compito continuare a contrastare in ogni sede qualsiasi tentativo di omologazione alimentare, l’odiosa imitazione dei nostri prodotti d’eccellenza e quei sistemi di etichettatura fuorvianti che danneggiano il Made in Italy”. “Primo tra tutti – ha spiegato – il Nutriscore: un progetto che al momento è stato accantonato in Ue – che è stato oggetto del mio primo incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – ma sul quale il Governo continuerà a vigilare per evitare sorprese”. “L’Italia – ha assicurato – sarà in prima linea nella difesa del cibo naturale – uno dei punti di forza del nostro Made in Italy – e contrasterà in ogni sede il cibo ‘artificiale’, che rischia di spezzare il legame millenario tra la filiera agroalimentare e i prodotti destinati al consumo”. Meloni ha anche sottolineato l’importanza di “una corretta regimazione delle acque, affiancata alla gestione sostenibile delle foreste e del territorio rurale” per “prevenire e rispondere in maniera efficace anche ai fenomeni di dissesto idrogeologico”.