Solidarietà: Comunità Sant’Egidio, il Rigiocattolo per l’Africa 2022 a sostegno del progetto per la cura dell’Aids. A Milano il 17 e 18 dicembre

Sant’Egidio invita al Rigiocattolo per l’Africa 2022, l’iniziativa che vede il protagonismo dei bambini e degli adolescenti coinvolti durante l’anno nelle iniziative della Comunità e che a Milano è giunta alla 22ma edizione. I ragazzi del Paese dell’Arcobaleno (stand presenti in diverse città italiane), aiutati da altri coetanei di numerose scuole e gruppi della città, venderanno in piazza giocattoli e libri usati, raccolti e risistemati durante l’anno per evitare sprechi e aiutare la natura. Il ricavato della vendita andrà a sostegno del Programma Dream di approccio globale alla cura dell’Aids in dieci Paesi dell’Africa sub-sahariana (Mozambico, Malawi, Tanzania, Kenya, Repubblica di Guinea, Guinea Bissau, Nigeria, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Camerun), avviato nel 2002 dalla Comunità di Sant’Egidio. Il progetto Dream riafferma il diritto alle cure per tutti, e in particolare per i bambini africani affinché possano avere davanti a sé quella lunga vita cui vorremmo che ogni nostro bambino avesse diritto. Il Rigiocattolo è in prima linea anche nella difesa dell’ambiente e nell’educazione all’ecologia dei più giovani: i giocattoli non sono buttati ma riciclati, contribuendo così a impedire ulteriore dispersione di plastica nell’ambiente. Le piazze, che saranno invase dagli stand del Paese dell’Arcobaleno, sono quelle di Roma, Napoli, Novara, Milano, Genova, Bari, Firenze, Catania, Messina, Livorno, Pisa, Padova, Trieste, Parma e poi Parigi, Barcellona, Madrid, Manresa e ancora Antwerpen, Genk e Liège in Belgio, Gladbach e Würzburg in Germania. A Milano il Rigiocattolo avrà luogo nel weekend del 17-18 dicembre in piazza San Carlo angolo corso Vittorio Emanuele dalle ore 9 alle ore 19.