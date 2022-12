Natale: Caritas Bolzano, i regali solidali a sostegno dei progetti in Alto Adige e in Africa

Un “salvagente familiare” che aiuta i genitori in Alto Adige a superare situazioni di crisi; una cena e una notte in un letto caldo per le persone che non hanno un posto dove stare, un pacchetto di “Micro-credito” che permette alle donne in Etiopia di avviare piccole attività commerciali per un futuro senza fame; capre, asini e buoi che permettono alle famiglie in Kenya e Camerun di guadagnare un reddito; “Pacchetti per il clima” che aiutano i piccoli agricoltori in Mozambico e in Etiopia a prepararsi a condizioni climatiche mutevoli, proteggendo al tempo stesso l’ambiente. I progetti di aiuto della Caritas di Bolzano-Bressanone sono racchiusi in queste e molte altre idee, che permettono di fare un dono dal grande impatto: da un lato, i regali solidali migliorano la vita delle persone coinvolte nei progetti, contrastando la povertà; dall’altro, amici, parenti o colleghi che ricevono il dono, scoprono dove e come in loro nome, viene prestato aiuto.

“Ogni dono racchiude un doppio significato, è un gesto per non lasciare sole le persone più bisognose”, spiega la direttrice della Caritas Beatrix Mairhofer, invitando a visitare la sezione riservata alle donazioni sul sito web della Caritas: www.caritas.bz.it.

Tutti questi regali speciali possono essere acquistati comodamente da casa, tramite carta di credito o bonifico bancario, in pochi passaggi. Una volta individuato il regalo più adatto, è possibile indicare online il destinatario del gesto solidale, ricevendo una e-mail con un buono personalizzato e una piccola confezione regalo, che potrà essere composta e consegnata alla persona scelta, sostenendo in suo nome un progetto d’aiuto. È possibile acquistare il proprio regalo solidale anche presso i diversi uffici della Caritas, a Bolzano (via Cassa di risparmio 1, tel. 0471 304 300), Merano (via Galileo Galilei 84, tel. 0473 495 632), Bressanone (viale stazione 27A, tel. 0472 205 965) e Brunico (via Paul von Sternbach 6, tel. 0474 414 064), dove sono disponibili anche confezioni regalo appositamente studiate.