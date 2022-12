Diocesi: Fano, il 17 dicembre con “Sconfinato amore” si riflette su seconde generazioni e cittadinanza agli stranieri

“Sconfinato amore. Seconde generazioni: quale futuro senza cittadinanza?”. Questo il tema che verrà affrontato nel momento interreligioso di riflessione e spiritualità in programma sabato 17 dicembre, alle 17.30 presso il Centro pastorale diocesano di Fano. L’iniziativa è promossa da Ufficio di Pastorale Migrantes della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, Fondazione Al Hikma di cultura islamica di Fossombrone, gruppo ‘Festa dei Popoli’ di Fano, associazione “Al Fihriyat”, associazione “Insieme per l’Ucraina – Marche” e Integrazione Film Festival. Dopo il saluto introduttivo del vescovo diocesano, mons. Armando Trasarti, verrà proiettato il cortometraggio “Il mondiale in piazza” di Vito Palmieri che ha ottenuto il primo premio “MigrArti” alla Mostra del Cinema di Venezia 2018. Prevista la partecipazione dell’imam di Fossombrone, Omar Rakhis, dell’imam di Fermignano, Youssef Id Abdelkader, e delle diverse Comunità etniche presenti sul territorio diocesano.