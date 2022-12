Farmaceutica: Università Cattolica Roma, venerdì convegno Altems su sperimentazioni cliniche e Report 2022

Si terrà venerdì 16 dicembre (ore 12-14.30) nell’Aula San Camillo, Istituti Biologici, dell’Università Cattolica nel Campus di Roma, il convegno “Il valore delle sperimentazioni cliniche in Italia” organizzato da Altems, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari – Facoltà di Economia. L’evento, il primo in presenza dopo gli anni di restrizioni imposte dalla pandemia, presenta il Report Annuale 2022 con le attività svolte quest’anno, e in particolare la ricerca Averted Costs 2021, sulla stima dei costi evitati dal Ssn per i farmaci forniti dagli sponsor negli studi clinici da loro promossi. Inoltre sarà presentato il nuovo Indicatore sullo stato del settore, che fornisce una visione complessiva e dinamica delle sperimentazioni cliniche in Italia. Saranno anche anticipati i progetti del Laboratorio per il 2023.

Alle 12 i saluti di benvenuto e l’introduzione di Americo Cicchetti, direttore Altems, e di Marcello Cattani, presidente Farmindustria. A seguire la presentazione del Rapporto con Luca Angerame, direttore Lab Management delle sperimentazioni cliniche, Altems. Discussant Guido Rasi, già direttore esecutivo Ema. Dopo una tavola rotonda con interventi di ospiti delle Istituzioni, del mondo produttivo e scientifico, le conclusioni di Cicchetti.