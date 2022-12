Diocesi: Perugia, celebrazioni e appuntamenti di Natale con l’arcivescovo Maffeis

È in programma per la serata di oggi, giovedì 15 dicembre, la tradizionale veglia d’Avvento dei giovani con l’arcivescovo. Il momento di preghiera e riflessione, il primo presieduto da mons. Ivan Maffeis, si terrà nella cattedrale di San Lorenzo a partire dalle 21 e sarà dedicato al tema della Giornata mondiale della gioventù, che si terrà nell’estate 2023 a Lisbona: “Si alzò e andò…” (Lc 1,39).

In continuità con i suoi predecessori, nel periodo natalizio mons. Maffeis visiterà – in forma privata – alcuni luoghi di sofferenza recandosi presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia, l’Hospice-Centro residenziale di cure palliative “La Casa nel Parco” dell’Usl Umbria 1 e il carcere di Capanne. “Per tutte le persone che incontrerà – si legge in una nota – avrà parole di conforto, incoraggiamento e speranza nel commentare l’annuncio ‘rivoluzionario’ dell’angelo ai pastori di Betlemme: ‘Non temete…, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi…, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia’ (Lc 2,8-12)”.

Nel giorno di Natale, poi, l’arcivescovo sarà a pranzo con gli ospiti della “Mensa don Gualtiero” della Caritas diocesana al “Villaggio della Carità” di Perugia, per condividere la gioia del Natale, della venuta del Figlio di Dio tra gli “ultimi”, quelli che Papa Francesco chiama gli “scarti” della società. “Una consuetudine – prosegue la nota – che si rinnova dal 2001, anno del primo pranzo di Natale in cattedrale voluto dall’allora arcivescovo Giuseppe Chiaretti e proseguita con il card. Gualtiero Bassetti, interrotta soltanto durante la fase acuta della pandemia”.

Nel periodo natalizio mons. Maffeis presiederà le celebrazioni eucaristiche in cattedrale: veglia di Natale, sabato 24 dicembre, ore 21; messa di Natale, domenica 25 dicembre, ore 11; Te Deum, sabato 31 dicembre, ore 18; Veni Creator, domenica 1 gennaio, ore 18. Nel giorno dell’Epifania, venerdì 6 gennaio, presiederà la messa alle 17, nella concattedrale dei Santi Gervasio e Protasio di Città della Pieve, preceduta dalla Sacra rappresentazione dell’arrivo Magi (ore 16), con ritrovo nel chiostro del palazzo del Vescovado.