Donne nella Chiesa: padre Sosa, nel 2023 un’inchiesta sul ruolo delle donne nella Compagnia di Gesù

“Valutare le condizioni in cui si attua” la partecipazione delle donne nella Compagnia di Gesù e “proporre modalità per migliorarla”. E’ una delle attività dei Gesuiti illustrate dal preposito generale della Compagnia di Gesù, padre Arturo Sosa, nell’incontro annuale organizzato ieri sera a Roma dall’Ufficio di comunicazione della Curia generalizia dei Gesuiti. “La constatazione della larghissima partecipazione di donne a tutti i livelli del lavoro che si fa sotto la responsabilità della Compagnia di Gesù e la necessità di approfondire questa partecipazione, furono la motivazione e il punto di partenza di questa Commissione”, ha spiegato padre Sosa a proposito della Commissione sul ruolo della donna nel corpo apostolico della Compagnia di Gesù, costituita nel marzo del 2021 con un programma di lavoro di tre anni e composta da sei donne, una per ogni conferenza regionale – quattro laiche e una religiosa – da un laico e da quattro gesuiti di diverse province. Dopo la prima fase di “conoscenza reciproca”, ha reso noto il preposito generale della Compagnia di Gesù, “si vide la necessità di andare oltre ai membri della Commissione e di realizzare un sondaggio che abbracciasse la diversità delle situazioni nelle quali le donne partecipano al lavoro della Compagnia”. Dopo un ampio lavoro “on line” svoltosi con l’appoggio dell’Istituto di Cultura Filippina dell’Università Ateneo di Manila, nell’ottobre di quest’anno, ha spiegato Sosa, “si programmò un’inchiesta ambiziosa che si realizzerà nel 2023, al fine di presentare – una volta studiati i risultati – le opportune raccomandazioni alla Compagnia di Gesù nel 2024”.