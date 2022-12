Beni confiscati: Avsi, a Sarzana Villa Ghigliolo diventa Centro di accoglienza per rifugiati

Inaugurato, mercoledì 14 dicembre, alla presenza del prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, del sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, e del segretario generale dell’ong Avsi, Giampaolo Silvestri, lo stabile di Via Ghigliolo, che ospiterà una decina di profughi ucraini grazie agli interventi di manutenzione straordinaria che hanno riqualificato la villa trasformandola in luogo di accoglienza e protezione.

All’indomani dello scoppio del conflitto russo-ucraino, Sarzana ha subito manifestato la disponibilità ad accogliere sul proprio territorio i profughi in fuga dalla guerra, concedendo l’utilizzo della villa per ospitarli. Avsi, ong presente in 39 paesi e impegnata anche in Italia con progetti a sostegno di rifugiati e migranti, si è subito resa disponibile a sostenere economicamente le spese di ristrutturazione per rendere agibile la villa. I lavori sono consistiti in una serie di opere di riqualificazione degli impianti e loro certificazione, riadeguamento e messa in sicurezza di alcuni spazi interni ed esterni della villa. Oggi, a interventi conclusi, il nuovo stabile appena inaugurato sarà gestito da un operatore individuato dalla prefettura e diventerà un Centro di accoglienza.