Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, un progetto a sostegno dell’ospedale di Ampasimanjeva in Madagascar. Domani la presentazione

La diocesi di Reggio Emilia-Guastalla ha messo a punto un progetto di cooperazione internazionale per la salute del popolo malgascio e, in particolare, a favore dell’Ospedale di Ampasimanjeva che si trova in una delle zone più periferiche e povere del Madagascar. Questo ospedale è una storica realtà della Chiesa reggiano-guastallese da oltre 50 anni; il progetto “Ero malato…” è destinato a creare le condizioni affinché l’ospedale stesso faccia un salto di qualità sotto il profilo strutturale, impiantistico e della dotazione strumentale, nonché delle competenze clinico-assistenziali. Il progetto – curato insieme all’Azienda Unità Sanitaria Locale IRCCS, arcidiocesi di Modena-Nonantola, Casa di cura polispecialistica Villa Verde, Salus hospital e Volontari nel mondo RTM, con la collaborazione di alcune importanti realtà imprenditoriali reggiane – ha ottenuto il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia e Comune capoluogo. La presentazione del progetto avverrà venerdì 16 dicembre dalle 11 alle 12.30 nella sede di Palazzo Rocca Saporiti, in via Murri 7 a Reggio Emilia, alla presenza del vescovo di Reggio Emilia-Guastalla l’arcivescovo Giacomo Morandi, del direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale IRCCS Cristina Marchesi e dei rappresentanti dei diversi partner istituzionali.