Diocesi: Trapani, nasce una “culla per la vita” nella parrocchia San Pietro dopo i recenti casi di abbandono di neonati

Domenica prossima 18 novembre dopo la Messa delle 11 (dunque alle 12 circa) sarà benedetta dal vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, la “culla per la vita” che sarà ospitata presso la parrocchia “San Pietro” nel centro storico di Trapani. Si tratta di una culla inserita nella parete di una stanza con uno sportello esterno: un vero e proprio dispositivo dotato di un sistema di allarme che scatterà nel momento in cui sarà aperto lo sportello ed adagiato un bambino. Lo sportello della culla, una volta chiuso, non si potrà riaprire dall’esterno mentre il sistema di allarme, rilevata la presenza del neonato, invierà un segnale che permetterà di poter prestare soccorso nel più breve tempo possibile.

La “culla” è dotata anche di un sistema di videosorveglianza che riprende però esclusivamente il cuscino dove viene depositato il neonato, garantendo assoluta riservatezza all’esterno. La culla per la vita sarà attiva dall’inizio del nuovo anno dopo che sarà perfezionato il protocollo di intervento tra la Parrocchia S. Pietro, l’Asp di Trapani e il servizio del 118. La benedizione di domenica prossima rientra nel programma di Avvento “dalla parte dei bambini” voluto dal vescovo Pietro Maria Fragnelli.