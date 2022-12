Diocesi: Milano, don Walter Magni nominato vicario episcopale per la Vita consacrata

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha comunicato che don Walter Magni sarà dal prossimo 1° gennaio il vicario episcopale per la Vita consacrata. Sono 4mila le religiose, mille i religiosi e 700 i membri di istituti secolari che operano nella diocesi ambrosiana.

Don Magni assumerà l’incarico ricoperto fino a maggio scorso da mons. Paolo Martinelli, nominato da Papa Francesco Vicario apostolico dell’Arabia meridionale. Contestualmente Magni lascerà i suoi due incarichi principali, quelli di portavoce dell’arcivescovo e di referente diocesano per il Sinodo universale sulla sinodalità. Il servizio di portavoce sarà ora svolto da Stefano Femminis, responsabile dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi, mentre un’équipe composta da Susanna Poggioni, ausiliaria diocesana e segretaria della Consulta diocesana per la Chiesa delle genti, Simona Beretta, moderatrice della stessa Consulta, e Stefano Pozzati, diacono permanente della diocesi, accompagnerà il cammino sinodale della Chiesa di Milano.